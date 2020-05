Opération de police visant les livreurs de restauration rapide à Amiens

Assisté de la police de l'Air et des Frontières des Hauts-de-France, une cinquantaine de policiers d'Amiens a effectué 97 contrôles sur des livreurs de restauration rapide ce vendredi 29 mai. Lancée à 11h, cette opération avait pour but de vérifier les situations administratives de ces livreurs.L'opération s'est déroulée place Gobelet, où de nombreux livreurs se rassemblent en attendant les commandes des clients.Quatre procédures ont été ouvertes pour avoir fait travailler des étrangers sans titre de séjour et pour travail dissimulé. Ces livreurs travaillant sous le statut d'auto-entrepreneurs pour le compte de sociétés comme UberEats ou encore Deliveroo, il est très compliqué de contrôler leur situation administrative."Nous devons faire ces contrôles par rapport aux commerçants qui respectent les règles", assure Dominique Boquillon, commandant de police et chef d'État-Major Adjoint de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).En octobre dernier, une opération similaire avait été opérée par la police.