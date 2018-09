L’orchestre de Picardie épinglé par la chambre régionale des comptes

L’orchestre de Picardie traverse une mauvaise passe. Dans un rapport, la chambre régionale des comptes a mis en évidence une situation financière précaire. Le conseil régional, qui subventionne en grande partie l’orchestre, tire la sonnette d’alarme.

« Je ne lance d’ultimatum à personne. Mais si vous tenez à l’orchestre de Picardie, on a besoin d’un coup de main ». Par la voix de Xavier Bertrand, le Conseil Régional lance un appel aux autres collectivités et à l’Etat pour assurer la pérennité de l’orchestre de Picardie, le seul à faire vivre la musique classique dans la région. Car l'avenir de l’orchestre est menacé.Dans un rapport, la chambre régionale des comptes dévoile une situation financière compliquée. L'ensemble musical souffre d'un manque chronique de trésorerie, ses réserves sont inexistantes et ses recettes propres sont insuffisantes. Le déficit cumulé est estimé à plus d’un million d’euros à combler d'ici juin 2019 sur un budget annuel d'environ 4 millions et demi. « La gestion administrative et comptable n’a pas été rigoureuse. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne me ferez pas changer d’avis » renchérit Xavier Bertrand lors du conseil régional.Jean Jacques Thomas président socialiste de l'association qui gère l'orchestre depuis 1985, ne partage pas cet avis : « C’est davantage un problème de trésorerie lié au fait que les subventions sont versées quelques fois six mois après la fin de l’exercice. Nous avons également faits des avances de subventions au niveau des fonds européens ». Le problème, c’est qu’il faut parfois attendre 3 ou 4 ans pour être remboursé lorsque l’on bénéficie des subventions européennes. Or l’orchestre de Picardie ne possède aucune réserve et souffre également du désengagement des conseils départementaux comme celui de l'Oise, qui ne lui verse plus un centime.L'ensemble mozartien est pourtant reconnu pour son excellence artistique. Ses 37 musiciens sont les seuls à diffuser la musique classique sur tout le territoire à la ville comme à la campagne.Aujourd'hui le conseil régional ne plus être le seul à renflouer l'orchestre. Il appelle donc à l'aide et réclame un changement de gouvernance de l'association. L'orchestre de Picardie a désormais un an pour sortir de la crise et s'inventer un nouvel avenir.