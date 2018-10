Originaire de la Somme, un duo père-fille participe à une course dans le désert marocain

Ce n’est pas la première fois qu’Emeline Baudesson participe à un rallye automobile. En 2017, la jeune femme de 28 ans a participé au célèbre rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, une course réservée aux femmes. A l’époque, son père suivait attentivement les moindres déplacements de sa fille depuis son écran d’ordinateur. « Il était vraiment à fond ! » se rappelle la jeune femme.



Cette année, la jeune femme originaire d’Amiens, dans la Somme, a décidé de renouveler l’opération avec un nouveau copilote : son papa. Ensemble, ils participeront à la deuxième édition du Gazelle and Men Rallye, une course similaire cette fois ouverte aux hommes et aux équipes mixtes. Pendant 8 jours, ils traverseront le sud du Maroc en hors-piste, entre Erfoud et Oumjrane. « Nous avons vraiment hâte de partir ! s’enquit Emeline. Avec mon père, nous sommes très proches, très complices. Il y aura forcément des engueulades à cause de nos caractères mais en cinq minutes ce sera réglé ! ».



Le duo père-fille devra faire preuve de méthode, d’endurance et surtout de persévérance. Car l’objectif de cette course n’est pas d’aller le plus vite mais de trouver son chemin. Les 35 équipages n’auront pas de GPS et devront rejoindre les cinq étapes à l’aide d’une boussole, d’une carte et de coordonnées géographiques. « Je pense que ma première expérience de rallye m’aidera beaucoup, précise la jeune femme. J’ai hâte de participer à cette nouvelle aventure. La navigation est un exercice passionnant. On se perd, on retrouve son chemin puis on se reperd. C’est un vrai ascenseur émotionnel ».

Une passion familiale

Emeline et son père Olivier parcourront le désert marocain à bord du 4x4 familial. Depuis son enfance, Emeline est passionnée d’automobile. « Je suis tellement fan de voitures que j’en ai même fait mon métier : je suis dépanneuse ! raconte la jeune femme. C’est mon père qui m’a transmis sa passion de l’automobile et du voyage ». Sur le capot du véhicule, le duo a d’ailleurs collé deux photos du grand-père paternel, décédé l’été dernier et également amateur de grandes échappées.



Les aventuriers picards prendront la route le 29 octobre direction Barcelone. C’est là qu’ils prendront le bateau avant de débuter leur nouvelle aventure au Maroc le 3 novembre prochain.