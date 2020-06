Des parlementaires de la Somme se mobilisent une nouvelle fois pour le maintien de l'Amiens SC en Ligue 1

Dans un courrier commun, huit parlementaires de la Somme demandent au gouvernement et aux instances du football d'examiner la possibilité d'un championnat de Ligue 1 à 22 clubs, malgré la décision rendue par la ligue de football professionnelle impliquant la relégation de l'Amiens SC.

Au lendemain de la décision de la Ligue de football professionnelle (LFP), des députés et sénateurs de la Somme, de tous bords politiques, ont décidé de se mobiliser afin de soutenir l'Amiens SC.

Mardi 23 juin, l'Assemblée générale de l'organisation, qui réunit les clubs professionnels de football, a voté pour le maintien de la Ligue 1 à 20 équipes la saison prochaine. Ce format implique la relégation en Ligue 2 d'Amiens et Toulouse.

Une décision injuste pour les parlementaires qui souhaitent être reçus dans les plus brefs délais par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

"Il nous parait évident que les clubs d’Amiens et de Toulouse ne méritent pas de descendre en Ligue 2. Pourquoi, dans cette situation de crise majeure, ne pas soutenir les villes et les territoires que ces deux clubs représentent en leur donnant, à tous, leur chance ?", réclament-ils dans un courrier commun.

"Nous demandons de faire preuve d'humanité"

Ce n'est pas la première fois que les parlementaires prennent cette initiative. Le 11 mai dernier, un courrier avait été également adressé à la ministre des Sports, demandant de reconsidérer la possibilité d'un championnat à 22 clubs. Un argument de taille était notamment avancé, celui des retombées économiques pour le territoire. "Le fait d’être en Ligue 1 entraîne un certain nombre de recettes. Faire croire qu’il n’y a pas d’impact économique au fait de descendre en Ligue 2 serait une erreur d’analyse", nous confiait la députée LREM Barbara Pompili.

À cause de la crise sanitaire le championnat de Ligue 1 a dû être stoppé après 28 journées, tout en maintenant les relégations des deux derniers du classement à savoir Amiens et Toulouse. Face à cette décision jugée profondément injuste, le club s'est tourné vers la justice. Le 9 juin dernier, le Conseil d'État suspendait les relégations et demandait à la LFP de réexaminer le format de la Ligue 1 avec 22 clubs.

"Ces dernières semaines, le football français a donné l’image d’une famille profondément déchirée par des conflits internes et l’égoïsme semble avoir pris le pas sur l’intérêt général. Il est maintenant temps de se montrer rassembleurs. Si la solution d’une Ligue 1 à 22 clubs permet d’apaiser la situation, pourquoi ne pas l’adopter ?", demandent les parlementaires dans leur courrier adressé au gouvernement et aux instances du football.

"Certes, cette solution nécessite des mesures d’adaptation de calendrier et le partage des ressources financières de la Ligue 1 avec deux clubs supplémentaires, mais des circonstances exceptionnelles n’appellent-elles pas aussi des solutions exceptionnelles ? indiquent-il avant de conclurent : Nous, parlementaires, élus de la République, sportifs, supporters, amoureux du football, citoyens, vous demandons solennellement de faire preuve d’humanité tout en respectant les valeurs du football et l’équité sportive."

La décision de la LFP doit être entérinée par l'assemblée de la Fédération française de football (FFF), qui se réunira vendredi 26 juin. En cas de décision défavorable, le club picard a déjà annoncé qu'il poursuivrait des actions en justice.