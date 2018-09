Des parrains et marraines bénévoles viennent en aide aux enfants picards défavorisés

Des parrains et marraines bénévoles viennent en aide aux enfants défavorisés

Cet après-midi-là, c’est atelier gâteau. Dans la cuisine, Noah verse la farine dans un bol et remue le mélange avec dextérité, sur les conseils avisés de Rose-Marie. La scène ressemble à s’y méprendre à un moment de partage entre une grand-mère et son petit-fils, pourtant ils n’ont aucun lien de parenté. Rose-Marie est marraine de proximité au sein de France Parrainage, une association qui met en relation des parrains bénévoles avec des enfants de 3 à 18 ans issus de milieux défavorisés.Noah est le quatrième filleul de Rose-Marie. Tous les jeudis depuis un an, le garçon passe l’après-midi chez sa marraine de cœur. Cette dernière n’a pas eu d’enfants et avait envie de partager des moments privilégiés avec des enfants moins favorisés que les autres. Des sorties, des balades, des vacances : le filleul et sa marraine ont du temps pour organiser des activités qui changent du quotidien.En Picardie, 65 jeunes bénéficient de ce soutien et 40 sont sur liste d’attente. L’association lance un appel aux bénévoles pour venir en aide aux enfants dans le besoin.