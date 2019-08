De passage à Amiens, le fils de Bob Marley immortalise le quartier Saint-Leu sur son compte Instagram

Peut-être l'avez-vous croisé dans les rues de Saint-Leu ce samedi 3 août. Entre un concert en Pologne et un autre en Bretagne, Ziggy Marley , le fils du légendaire Bob Marley, était de passage à Amiens. Il semble être tombé sous le charme de la ville puisqu'il a partagé photo et vidéo de sa promenade sur son compte Instagram Le chanteur a déjà une longue carrière derrière lui, avec huit Grammy Awards à son palmarès.Il est actuellement en tournée mondiale pour présenter son nouvel album "Wild and Free", sorti le 20 juin dernier. Ce dimanche, il se produira au festival "Reggae sun ska", à Vertheuil, en Gironde.De son vrai nom David Marley, Ziggy Marley est le fils aîné de Bob Marley et le plus connu des enfants. Né en Jamaïque en 1968, il sort son premier album à 17 ans. Il évolue au sein des Melody Makers avant d'entamer un carrière solo en 2003.