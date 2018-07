Passage du Tour de France à Amiens : ce qu'il faut savoir sur les restrictions de circulation

Les coureurs arriveront par le sud d'Amiens, à Salouel, de l'Eure-et-Loir (Normandie) aux alentours de 15h35-16h boulevard Faidherbe / © JDA



Restrictions de circulation

Le programme des festivités

Scène musicale à l'hôtel de ville de 16h à 22h30

Village Carrefour (animations), partenaire du Tour, de 11h à 17h place René Goblet

Surprise Tour Perret vers 15h45

Spectacle Chroma sur la cathédrale à 22h30

Feu d'artifice à 23h au parc Saint-Pierre

Restrictions sur la ligne d'arrivée Le fond de la ligne d’arrivée est une zone sensible : la sécurité des coureurs y est primordiale

la mission de leur encadrement et celle des médias y sont prioritaires Sans mission clairement identifiée, vous devrez impérativement quitter cette zone lorsque le signal sonore annonçant l’arrivée imminente de la course retentira. Un contrôle strict pouvant aller jusqu’au retrait de l’accréditation sera appliqué par le service de sécurité du Tour de France et les personnes habilitées d’Amaury Sport Organisation.

Amiens accueille la huitième étape du Tour de France samedi 14 juillet, jour de fête nationale. C'est l'étape la plus suivie par les téléspectateurs... Le coureurs partiront de Dreux, dans l'Eure-et-Loir,pour rejoindre Amiens après 181 kilomètres parcourus.à Amiens. Un dispositif d'envergure est mis en place par Amiens Métropole et ASO, l'organisateur du Tour. Pas moins devont être installés dès 2h du matin par des dizaines d'agents mobilisés.Le centre-ville sera fermé à la circulation dès 12h30. Les piétons pourront circuler normalement. La circulation dans l'hyper-centre sera possible toute la journée, avec sortie possible par la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.La RD210 serasamedi. Il sera également impossible de traverser la RD210.Les usagers stationnés sur les accottements de la RD210 ou arrêtés sur les axes transversauxet le passage de la voiture de fin de course pour pouvoir repartir.Unsera mise en place dès la matinée du 14 juillet sur laafin de permettre à l'organisateur la mise en place d'un point bonus.Des animations sont prévues à Monsures (buvette/restauration), à l'entrée du département de la Somme, à proximité de la RD210 et du passage des coureurs.► Les animations à Amiens :