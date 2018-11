Payer son stationnement à distance, c'est bientôt possible à Amiens

Le service qui existe dans près defait son arrivée à Amiens. À partir de lundi 5 novembre, il sera possible pour les automobilistes de passage ou vivant sur Amiens d'avoir recours à l'application mobile PayByPhone. Disponible sur, elle permet de payer son ticket de stationnement ou le renouveler.Pas toujours facile d'estimer la durée du stationnement de son véhicule... et pénible de revenir sur le parking pour ajouter du temps de stationnement.pour gérer lesur les voies publiques. Ce service dématérialisé se veut "plus pratique et plus rapide, qui concerne à la fois les clients horaires et les abonnés."L'application propose le paiement basique, avec la possibilité demais aussi unLe système PayByPhone, désormais virtuels. Les résidents qui n’ont pas encore récupéré le(s) leur(s) peuvent toujours le faire sur amiens.fr ou auprès de la police municipale.