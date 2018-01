Premier entraînement sur le nouveau terrain hybride ! pic.twitter.com/0JC7xTdV2F — Amiens SC (@AmiensSC) 23 janvier 2018

Mi-herbe, mi-synthétique, c'est ce qu'on appelle une pelouse hybride. Plus résistante, elle permettra d'éviter la formation de boue ou les mottes arrachées, et offrira donc plus de confort aux joueurs.Les joueurs de l'Amiens SC ont pu tester leur tout nouveau terrain ce mardi après-midi pour leur premier entraînement après leur victoire contre Guingamp.

Avec des entraînements sur un si beau terrain, les Amiénois devraient être en pleine forme pour rencontrer Angers le 27 janvier. L'Amiens SC est actuellement 13ème du classement, au coude à coude avec Dijon et Bordeaux