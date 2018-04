Périmètre, sécurité, fréquentation… Les infos sur la grande réderie d'Amiens

© Association des Commerçants du Quartier des Halles

Véritable institution depuis plus de 50 ans maintenant, la grande réderie envahit les rues d'Amiens ce dimanche 22 avril.Cette fois encore, beaucoup de visiteurs sont attendus : plus de 80 000, dont une part importante d'étrangers en quête de l'objet rare.Plus de 2 000 exposants (2 300 places vendues pour être précis, soit 20% de plus que l'année dernière), dont 700 professionnels, vont prendre place autour du beffroi et dans le centre-ville, déballant leurs affaires sur 15 kilomètres de trottoir.Avec une légère modification du périmètre cette année, notamment à cause des travaux du bus à haut niveau service (BHNS). Rue du Général-Leclerc, les exposants sont uniquement autorisés entre les rues Metz et Gresset. Pour compenser, le périmètre est étendu sur la contre-allée Est du boulevard Faidherbe, entre les rues Catelas et Thédié. Cet espace sera réservé aux professionnels uniquement.Côté sécurité, aucun véhicule ne peut ni circuler ni stationner dans le secteur à partir de 22h ce samedi 21 avril.Des agents de sécurité seront postés aux entrées de la réderie, en complément des policiers nationaux et municipaux.Des blocs de béton ainsi que des bornes sont également installés pour interdire l'accès à tout véhicule.La réderie, considérée comme le plus grand rendez-vous de ce genre après la grande braderie de Lille, dure de 5h à 17h. Le soleil devrait être au rendez-vous toute la journée.