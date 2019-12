Une personne décédée, un homme gravement brûlé et des enfants blessés : le bilan de l'incendie survenu ce vendredi dans le secteur sud-est d'Amiens est lourd. Le feu s'est déclaré dans une maison de la rue de la Métairie, située dans le quartier de la Boutillerie, et pourrait être le résultat d'un drame familial.Environ 35 sapeurs pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Somme sont rapidement intervenus pour éteindre le brasier. La substitute du procureur de la république est sur place pour effectuer les premières constatations.