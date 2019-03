Pétain souffrait-il de la maladie d'Alzheimer ? La théorie d'un médecin d'Amiens

Premiers signes dès 1930

Le général Pétain à Compiègne, en 1917 / © archives

"Il ne retient plus rien"

Maladie invisible

Pas une excuse

Agé de 84 ans en 1940, la santé mentale déclinante du maréchal Pétain lors de la signature de l'armistice avec l'Allemagne nazie était connue des historiens.Mais cette nouvelle théorie, soutenue dans un article publié dans le dernier numéro de La Revue de gériatrie par un médecin amiénois, et reprise par franceinfo , pourrait éclairer sous un jour nouveau cette douloureuse période de l'Histoire de France.Spécialiste de la maladie d'Alzheimer, mais aussi passionné d'Histoire,, professeur émérite en gériatrie à la retraite, est. Après la lecture médicale desur cette figure incontournable et polémique, l'ancien gériatre du CHU d'Amiens, que nous avons contacté, est formel:Seules les données anatomiques de l'autopsie, qui auraient pu vérifier son hypothèse, lui manquent Le médecin se base suret de témoignages recueillis notamment dans le livre Pétain (éd. Perrin), une biographie publiée en 2014 par l'historienne Bénédicte Vergez-Chaignon.Il repère, à la fin de la vie du maréchal,. "J'ai lu ce livre en tant que médecin. C'est là que", explique-t-il.Il y a par exemple les témoignages de son entourage, qui,, raconte que. Ou celui de son officier d'ordonnance, en 1938, qui dit que l'homme" ou "qu'il est très, très vieux, que sa pensée n'embraye plus sur l'action".Puis,comme lors de ce Conseil des ministres, en 1940. Il regrette alors l'absence de pigeons voyageurs pour compenser la mauvaise transmission radio. Mais aussi des, selon Jean-Marie Sérot. "Lorsqu'il est nommé président du conseil, le 17 juin 1940, il fait une grande déclaration dans laquelle il demande à l'état major de cesser les combats, deux jours avant l'armistice..."À partir de 1949, les vrais problèmes de comportement que l'on retrouve chez les malades d'Alzheimer seront signalés : "Il joue avec ses selles", "tient des propos obscènes", ou encore "veut embrasser les religieuses". Sénile, il meurt en captivité à l'île d'Yeu le 23 juillet 1951.Autant d'indices qui mènent ce spécialiste à conclusion que Philippe Pétain souffrait d'Alzheimer."Le malade ne, pas de trouble de la marche, ou de signe anormal, de diabète... " Pétain gardera en effet un pas normal jusqu'à la fin de la guerre.Très fréquente chez les vieillards, la maladie se traduit, et par des troubles du jugement,, rappelle le médecin.Loin d'une volonté d'excuser ou de réhabiliter l'ancien chef du régime de Vichy, le professeur pointe surtout du doigt "la nomination à la tête de la France d'un chef d'Etat malade, qui a dérapé complètement". "Je ne veux pas porter de jugement sur ce qui s'est passé, mais seulement apporter une explication rationnelle sur certains comportements", explique le médecin, qui espère que d'autres se saisiront de cette hypothèse.