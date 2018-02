Philippe Manoeuvre à la foire aux disques à Amiens

Philippe Manoeuvre au salon du disque à Amiens

La foire aux disques à Amiens attire toujours autant les amateurs de rock et de pop. Des milliers de vinyles y sont présentés.Critique rock incollable,redevient l'éternel teenager quand il s'agit de fouiller dans les bacs. Dans les années 60, il est collectionneur de disques. Tout son argent de poche y passe "On avait 5 francs d'argent de poche par semaine et les disques coûtaient 4 francs 60 donc la messe était dite. Dès qu’on avait notre argent de poche tout le lycée partait pour acheter ce mystérieux Beattles ou quelque chose comme ça".Dans son dernier livre, Philippe Manoeuvre révèle sa discothèque secrète. 111 groupes maudits sont ainsi replacés dans la lumière : "C'est des petits bijoux, c'est des disques d'artistes qui auraient dû monter sur la première marche du podium et à un moment, il y a quelque chose qui ne s’est pas passé. Ils n’ont pas eu la baraka comme les Stones".Autre figure du salon,. Ce photographe a immortalisé plus de 50 ans de scène pop-rock. Il est à l'origine des premières photos des vinyles qu'on achète aujourd'hui.