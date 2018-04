La Picarde Madeleine Malonga remporte son premier titre international à Tel-Aviv

C'est le premier titre international de la carrière de Madelaine Malonga, une jeune picarde de 24 ans seulement.



Le judo tricolore n'avait jusque-là récolté qu'une médaille, en or, grâce à sa valeur sûre Clarisse Agbegnenou (-63 kg) vendredi. Le voilà à trois, et deux supplémentaires l'attendent avec les finales à venir de Cyrille Maret (-100 kg) et Romane Dicko (+78 kg).



Madeleine Malonga est née à Soisy-sous-Montmorency le 25 décembre 1993. Elle a débuté le judo à Chambly avant de rejoindre le pôle espoirs d'Amiens en passant par le JAMP (Judo Amiens Métropole Picardie). En 2013, la judokate quitte la Picardie pour signer avec Levallois.

