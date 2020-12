En Picardie, les 15 premiers vaccins contre la Covid-19 administrés au centre Saint-Victor à Amiens

Alors que la première dose de vaccin contre la Covid-19 a été administrée dans les Hauts-de-France à Lille lundi 28 décembre, la campagne de vaccination suit sont cours en Picardie.

Mardi 29 décembre, durant l'après-midi, 15 vaccins seront administrés à Amiens. Les bénéficiaires sont14 résidents de l'Ehpad les Hortillons du centre Saint-Victor et un professionnel de santé. Le professeur Jean-Luc Schmit, infectiologue, chef de service de maladies infectieuses et tropicales est en effet considéré comme prioritaire, selon les critères de priorisation de la Haute Autorité de Santé, puisque âgé de plus de 65 ans et exerçant en unité Covid.

La campagne de vaccination dans la Somme sera coordonnée par le CHU d'Amiens. À ce titre, le centre hospitalier a réceptionné le 24 décembre un congélateur permettant d’accueillir spécifiquement le vaccin contre la Covid-19 ayant une capacité de 100 000 doses. Ce congélateur accueillera les vaccins pour l’ensemble de son territoire.

Recueil des consentements, recrutement de personnel

À partir de lundi 4 janvier, dans chaque département, trois établissements pourront organiser les vaccinations. Dans la Somme, certains se préparent activement. Des médecins, pharmaciens, cadres de santé, et administratifs ont d'ores et déjà ont été identifiés pour être référents. Un guide du ministère de la Santé a également été adressé aux acteurs concernés.

En priorité, il faut d'abord s'assurer de recueillir le consentement des résidents ou des personnes de confiance. Une étape pas si évidente. "Je ne suis pas sure que l'on arrive à dépasser les 50% de personnes qui veulent se faire vacciner, confie Eric Jullian, responsable de trois Ehpad dans la Somme dont celui Oisemont, prioritaire pour la vaccination. On a le retour de certaines personnes qui nous disent, on ne veut pas être les cobayes, on veut attendre un petit peu."



Il faut ensuite s'assurer d'avoir assez de personnel, notamment en cas de réaction du patient après le vaccin. "On a été sélectionné parce qu'on a un médecin coordinateur, mais il ne pourra pas vacciner tout le monde, affirme Eric Jullian. On a donc demandé à l'ARS des médecins traitants et des infirmiers libéraux pour aider à la vaccination, car dans la demi-heure qui suit il faut une surveillance très accrue. On peut avoir un choc anaphylactique." C'est aussi la raison pour laquelle les établissements doivent être équipés de trousses de secours spécifiques.

Le CHU assure le transport des vaccins

Enfin, il faut aussi prendre en compte la conservation du vaccin. "Il va falloir être réactif quand les vaccins seront délivrés, on aura 5 jours pour procéder aux injections", confie Céline Gourlain, directrice de la résidence de la Vallée de la Luce à Caix dans la Somme.



Le CHU d'Amiens précise qu'il organisera "la décongélation et le transport, en parfaite sécurité et avec garantie du maintien de la chaîne du froid, des doses de vaccins aux différents établissements publics et privés, sanitaires et médico-sociaux, en deux livraisons espacées de 21 jours", c'est-à-dire le temps nécessaire pour effectuer le rappel dudit vaccin.