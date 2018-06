En Picardie, l'essor des microbrasseurs

Complet sur 9 mois

"On a les basiques pour pouvoir démarrer dans la microbrasserie en une semaine. On brasse, on concasse du malte et donc c'est tout le processus de brassage, jusqu'au nettoyage ou encore les douanes ou l'entreprise", explique Christophe Burdin, microbrasseur et formateur.Stéphanie était salariée dans la banque dans le sud de la France. Envie de changer de vie : elle a quitté son emploi et comme la plupart des stagiaires, elle a d'abord commencé par brasser à la maison."J'avais envie de produire quelque chose. La bière artisanale, je connaissais un petit peu à travers les voyages mais aussi dans la région, il y en a de plus en plus. C'est se faire plaisir, produire quelque chose de sympa mais aussi rester local, rester petit", raconte Stéphanie Baldacci, stagiaire en microbrasserie.Brasseur et constructeur de matériel pour la brasserie, Olivier Nizon propose ces formations accélérées depuis 2012. A raison de 6 personnes maximum par session, elles ne désemplissent pas : "Pour cette année tout est complet jusqu'à janvier 2019. En moyenne, il faut s'inscrire entre 6 et 9 mois à l'avance. Pratiquement tout le monde vient avec un projet professionnel, ce qui explique un taux de réussite particulièrement élevé, de l'ordre de 95% au bout de 2 ans. 95% des anciens élèvent vivent exclusivement de leur production de bière après 2 ans."C'est le cas de Julien Labesse. Cet ancien ingénieur dans l'industrie pétrolière fait ses premières mises en bouteille à Amiens avec 3 bières qui font toutes références à la culture locale. Il compte bien participer à ce renouveau de la bière artisanale : "Cela représente environ 5% du marché de la bière en France. Ce n'est pas énorme mais sur une ville comme Amiens, cela représente déjà un bon marché. Avec mes collègues qui sont déjà là, il y a tout à fait la place pour tout le monde."Chez Nicolas Prudhomme, caviste biérologue, il y a plus de 400 références. Ici, on accompagne volontiers les nouveaux brasseurs et on met en avant les bières régionales à condition qu'elles soient de qualité : "Il faut quand-même avoir de petites notions techniques. Il y a pas mal de formations qui existent en France et il faut laisser place aux créativités. C'est cela qui va leur permettre qu'ils sortent du lot."Avis aux amateurs de produits qui ont du goût et qui viennent des environs.