Pique-nique solidaire dans les jardins de l'église Sainte-Anne

Une tradition aux racines chrétiennes

Une solidarité pour tous

A Amiens, une vingtaine de personnes s'est réuni ce dimanche, pour un pique-nique dans les jardins du presbytère de l'église Sainte-Anne. Ceest organisé par des membres de la fondation Saint-Vincent de Paul à l'attention de toutes personnes dans le besoin, celles qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir un bon repas.Cette société chrétienne s'est donné pour mission, depuis 1833, de lutter contre la solitude et la pauvreté."Saint-Vincent de Paul a commencé son histoire personnelle à Folleville, qui est une village situé à 30 km d'Amiens" explique le prêtre Pierre Marionneau "C'est là qu'il a pris conscience de la pauvreté des personnes des campagnes. Du coup, dans la tradition vincentienne, ce genre d'événement est indispensable pour nous, pour retrouver le sens de notre charisme".Pour beaucoup, ces convives ne se connaissaient pas mais aujourd'hui ils formaient une grande famille, comme le confie Apolline : "ce n'est que du bonheur. Les gens sont gentils, il y a de l'humanité et de l'amour".Mère célibataire, étudiant ou retraité, tous ont des fins de mois difficiles. Ce repas organisé dans la plus pure tradition chrétienne leur a permis de manger à leur faim.Au menu, viande hallal pour tout le monde, nul besoin de savoir faire le signe de croix. Toutes les religions sont les bienvenues.La société Saint-Vincent de Paul vient en aide aux plus démunis quotidiennement. Une centaine de personnes en bénéficie. Reportage complet sur la page Youtube de France 3 Hauts-de-France.