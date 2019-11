Plan hivernal : les modalités de l'hébergement dans la Somme

Alors que la trêve hivernale , qui empêche la mise à la rue de locataires pendant cinq mois, débutait ce vendredi 1er novembre, la préfecture de la Somme a dévoilé les capacités d'hébergement mobilisable dans le département. "Aux 1.034 places relevant des dispositifs du « logement d’abord » [un programme social d'accès à un domicile stable, NDLR] actuellement ouvertes dans la Somme, y compris aux personnes sans abri, s’ajoutent 1.423 places d’hébergement, financées par l’Etat pour près de 15 670 000 euros", détaille-t-elle dans un communiqué daté du 31 octobre.Elle précise que celles-ci se répartissent entre hébergement d'insertion (340 places), d'urgence (714) et logement temporaire (369). S'ajoutent 40 places en hôtel "qui pourront être mobilisées [...] selon les disponibilités hôtelières, en fonction des températures ressenties" ainsi que 69 hébergements complémentaires à destination des hommes, des femmes ou des familles ouvertes en fonction des besoins à Amiens. Ces derniers se répartissent entre les centres de l'Abri, des Maisons d'Accueil l'Îlot , d' Agena , de Coallia et la Passerelle, qui assure aussi également un accueil de jour et une halte de nuit.L'intégration à ce dispositif coordonné par l'Union départementale d'accueil et d'urgence sociale (UDAUS) peut se faire via le numéro d'appel du 115 (également mobilisable pour signaler une personne vulnérable à la rue), des maraudes (relayées, si besoin, par les bénévoles de la Croix-Rouge entre 3h20 et 7h du matin) et un service dédié dit "d'accueil et d'orientation".Par ailleurs, la ville d'Amiens a mis en place un fichier de recensement des personnes "à secourir en cas de grand froid" et appelle à "la vigilance envers les personnes isolées, âgées, en situation de handicap, ou vivant dans la rue". L'inscription sur ce registre peut se faire en ligne sur une page dédiée , lors de maraudes, d'animations de proximité ou via le numéro vert de l'Ecoute seniors (0 800 60 50 00) . Selon les chiffres fournis par la ville, 2.500 personnes figuraient sur cette liste au cours de l'hiver 2018-2019.