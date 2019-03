La plateforme Pollin'Air Hauts-de-France recherche des traqueurs de pollens

2018, l'année de tous les records

Les pollens en direct

Après un démarrage en force en juin 2018, la plateforme Pollin'air Hauts-de-France compte actuellementMais ce n'est pas suffisant pour couvrir tout le territoire régional. Atmo-Hauts-de-France lance donc un appel aux bénévoles pour l'observation des plantes allergisantes dans la région.Les sentinelles renseignent leurs observations en temps réel via la plateforme Pollin'Air depuis un ordinateur, smartphone ou tablette. Trois stades de développement sont à renseigner : la floraison, le début et la fin de la pollinisation.Pour devenir sentinelle, il suffit de créer un compte en ligne sur la plateforme. À l'aide d'un guide, la sentinelle identifie la plante à pollens allergisants, la géolocalise.Les collectes de données sont étudiées puis validées par un botaniste professionnel. Elles sont ensuite transmises aux professionnels de santé qui pourront alerter leurs patients.. Ce sont eux qui déterminent le risque d'allergie aux pollens, en partenariat avec un allergologue référent.Le risque d'allergie défini sur une échelle de 1 à 5, correspond à l'exposition aux pollens, plus il est élevé, plus le risque est fort. Il est calculé chaque semaine pendant la saison pollinique, de février à septembre.La saison des pollens 2018 a battu tous les records. Les analystes ont compté près de, dans la Somme. Plus de la moitié des pollens ont été comptabilisés en avril. Les pollens de bouleaux arrivent en première place du palmarès des pollens allergisants, suivis des pollens d'orties et de frênes. Ce n'est pas une surprise quand on sait que leur potentiel allergisant est élevé.Pour, consulter lasur le site internet de Pollin'Air. Pour exemple, les pollens de noisetier sont arrivés en force dès février, aujourd'hui, le risque est faible. L'allergologue conseille de ne prendre un traitement qu'en cas de symptôme.