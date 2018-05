Plus de 200 interventions pour les pompiers de la Somme à cause des orages

La nuit a été intense pour les pompiers de la Somme : ils sont sortis plus de 200 fois cette nuit pour des interventions en lien avec les orages qui se sont abattus hier soir le centre du département.



C'est dans la métropole amiénoise et au nord de celle-ci que les dégâts sont les plus importants. Les habitants de Naours et des environs, notamment Bertangle, ont du faire face à des coulées de boues. Cardonnette, Beauval, Beauquesnes ont également été touchées. Ce sont surtout sur des caves inondées que les pompiers sont intervenus pour des opérations de pompage.



Une nuit agitée qui se prolonge ce matin : au réveil, les gens découvrent les dégâts causés par les pluies.

