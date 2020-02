Plus de 200 personnes à la marche blanche pour Mathéo, poignardé à Étouvie

Une agression très violente

Marche blanche

Les proches de Mathéo se sont rassemblés pour demander que justice soit rendue. / © France 3 Hauts-de-France



Quatre personnes écrouées

Le drame a ému bien au-delà des frontières du quartier. Mathéo, 19 ans, est décédé le 26 janvier dernier, à l'aube, à Étouvie.Une dizaines d'individus l'ont agressé, ainsi que son frère, alors qu'ils attendaient un ami dans le voiture. Ils auraient été pris pour cible à cause de leur plaque d'immatriculation qui indiquait 75. La même nuit, une bande de jeunes s'étaient introduits dans un appartement et perturbé la fête qui y avait lieu en commettant des violences, à la recherche de Parisiens. Si son frère a réussi à s'enfuir, Mathéo, lui n'a pas eu cette chance. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, il agonise sur le sol, et décède pendant son transfert à l'hôpital.Ce samedi, plus de 200 personnes ont marché dans les rues d'Amiens, de la Hotoie au tribunal de grande instance, pour lui rendre hommage. Sur les grilles du palais de justice, des portraits du jeune homme ont été accrochés, ainsi qu'une banderole sur laquelle on peut lire "Que justice soit rendue". Ses parents ont également déposé une gerbe de fleurs."Mathéo est mort pour rien", lâche Djamila Berriah, l'avocate de la famille. "C'était un gosse de 19 ans qui a été assassiné dans des conditions atroces, (...) c'est impératif que justice soit rendue."L'enquête en cours a déjà permis d'interpeller quatre personnes, qui ont été mises en examen et placées en détention provisoires. Elles sont poursuivies pour homicide volontaire et violences aggravées et risquent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. "Ses parents, ses frères, tout ce qu'ils souhaitent, c'est obtenir des réponses, des réponses judiciaires.", insiste l'avocate.Même discours chez les proches et les voisins de Mathéo, qui le décrivent comme un jeune homme "apprécié de tous", "joyeux" et "toujours prêt à rendre service", et vivent le drame comme une terrible injustice.