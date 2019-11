Plus de 450 judokas réunis pour le championnat de France de judo à Amiens

21 judokas des Hauts-de-France

Le judoka Ludovic Cavallera du JOP combat samedi 2 novembre à Amiens chez les moins de 73kg / © Jean-Louis Croci / FTV



Une rencontre avec les jeunes en préambule

Plusieurs personnalités de l'équipe de France se sont déplacées à l'occasion des 25es mercredis du judo à halle des sport des quatre chênes à Amiens mercredi 30 octobre / © Etienne Breil / FTV

Le programme du championnat Samedi 2 novembre : 48kg, -52kg, -57kg (féminines)

60kg, -66kg, -73kg, -81kg (masculins) Début des combats : 09h00 / Fin prévisionnelle : 19h00 Dimanche 3 novembre : 63kg, -70kg, -78kg, +78kg (féminines)

90kg, -100kg, +100kg (masculins) Début des combats : 09h00 / Fin prévisionnelle : 18h30



La patinoire du Coliséum d'Amiens prend des allures de dojo ce week-end. La glace a déjà laissé place aux tatamis afin d'accueillir cette 76e édition du championnat de France de judo 1ère division.Au total, 450 judokas français s'affronteront durant ces 2 et 3 novembre. En cette année olympique, la motivation est grande. Pour certains, il s'agira de décrocher une sélection pour le Paris Grand Slam , une compétition qui réunit les meilleurs judokas internationaux.Les Hauts-de-France sont bien représentés avec 21 judokas engagés. Le judo fait parti des sports les plus pratiqués dans la région avec 47 000 licenciés pour 473 clubs.Anthony Luszka (-66 kg), Ludovic Cavallera (-73 kg) et Ferey-Mondesir Mewen (-100 kg) pour le JOP (Judo Oise Picardie) et Benoît Collin et Luka Lomidze pour HDF Judo Amiens Métropole défendront ainsi les couleurs de la Picardie.Sans participer à la compétition, les championnes du monde récompensées au Japon Clarisse Agbegnenou (-63 kg et quatre titres mondiaux), Marie-Ève Gahié (-70 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg originaire de Chambly) seront présentes ce week-end.Madeleine Malonga dont le retour sur ses terres picardes était très attendu mercredi. Un millier de jeunes ont eu la chance de participer à un entraînement spécial avec les champions de l'équipe de France à la halle des sports des quatre chênes à Amiens."Cela faisait longtemps que je n'étais pas venue à Amiens et c'est ici qu'à commencé mon aventure de haut niveau en 2007, donc c'est une saveur particulière d'être présente aujourd'hui", nous confiait la championne il y a deux jours.