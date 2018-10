Plus de 600 personnes marchent pour le Climat à Amiens

Parce qu'il n'y a pas de petits gestes quand on s'y met tous, à Amiens aussi on #MarchePourLeClimat ! pic.twitter.com/9T753WJr4a — Thibaut Prévost (@thibautprevost) 13 octobre 2018

Les citoyens mobilisés pour la 2ème Marche pour le Climat #Amiens#IlEstEncoreTemps #Marchepourleclimat pic.twitter.com/9mqbcTqVjP — Thomas HUTIN Amiens (@thhutin) 13 octobre 2018

Partout en France

Ailleurs dans le monde

, 15h. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblés devant la gare, sous le slogan "".Comme en septembre, quand un jeune Parisien, Maxime Lelong, avait pris l'initiative d'appeler à descendre dans la rue après la démission surprise de Nicolas Hulot du poste de ministre de la Transition écologique, ces marches sont organisées par des particuliers, avec le soutien d'associations.La deuxième marche pour le Climat mobilise toujours autant. 600 personnes selon la police, 800 selon les organisateurs (d'après les chiffres que nous a avancés l'un des organisateurs).L'objectif, "" sur le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité.Citoyens, militants et élus marchent à la fois dans les rues d'Amiens etDe 17h à 19h, desautour du réchauffement climatique sont prévus avec des élus, dont François Ruffin, à la Maison de la Culture.Entre 19h et 20h, les organisateurs prévoient la mise en placedont une action non-violente.Près de 80 marches sont prévues en France ce samedi. A Paris, la marche pour le climat a débuté à 14h place de l'Opéra pour défiler jusqu'à la place de la République, derrière les banderoles "Il est encore temps".Le rassemblement était visiblement moins imposant que celui du 8 septembre qui à Paris avait réuni 50 000 personnes selon les organisateurs, 18 500 selon la préfecture de police.A Marseille, près de 500 personnes défilaient à la mi-journée sur le Vieux port. A Marseille, près de 500 personnes défilaient à la mi-journée sur le Vieux port."Le but c'est de dire qu'on est là, qu'on ne se satisfait pas des mesurettes du gouvernement", expliquait Adeline au journaliste de l'AFP, venue avec ses collègues du zoo de la Barben pour participer au rassemblement.Coiffés pour l'occasion d'un bonnet à tête d'ours polaire, ils plaident avec les autres manifestants, en majorité des familles, pour une meilleure protection de l'environnement.Hors de France, des marches doivent avoir lieu à Genève, Luxembourg, Namur, Montréal et Montevideo, selon les organisateurs.En parallèle, d'autres actions doivent se dérouler à l'étranger à l'initiative de l'association 350.org . Au Japon ou encore en Australie, des copies du dernier rapport du Giec, paru en début de semaine, doivent être distribuées à des élus.Dans ce rapport de 400 pages, les experts climat de l'ONU appellent le monde à engager des transformations "rapides" et "sans précédent", s'il veut limiter le réchauffement à 1,5°C. Si les États s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015,