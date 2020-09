Plusieurs joueurs, l'entraîneur et le manager général des Gothiques d'Amiens positifs au covid-19

"Le côté positif de la chose, c'est qu'on aura normalement tous du coup fait des anticorps et on pourra affronter la saison sereinement. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard", explique au téléphone Elie Marcos. Le manager général des Gothiques fait partie de la dizaine de cas de covid-19 découverts au sein de l'équipe de hockey sur glace d'Amiens. Des joueurs sont concernés tout comme l'entraîneur Anthony Mortas.Une situation qui perturbe le calendrier de l'équipe : le match amical contre Rouen prévu mardi 22 septembre est annulé. "Et il y a peu de chance qu'on puisse jouer le premier match du championnat à Angers le 26 septembre, précise Elie Marcos. Parce qu'en fonction de la date à laquelle on va passer un nouveau test, il faut qu'on puisse se ré-entraîner au moins deux jours et demi avant de jouer un match".