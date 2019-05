Portrait du jeune chanteur amiénois François Crimon pour la sortie de son dernier clip “Adieu à l'aurore”

Du Lucullus au Bus Palladium

Un clip c’est qui ce donne vraiment vie à une chanson

Amiens ville du bac et des flashbacks

Ce nouveau clip annonce son deuxième album qui pourrait sortir cet hiver. Le jeune artiste a donné son premier concert en 2011 au Lucullus de Nasser Nafa.Après avoir commencé en solo dans les bars encore enfumés, il est maintenant entouré sur scène par sa bande de musiciens dirigée par Max Day, co-compositeur et arrangeur des chansons de François Crimon depuis son premier album « Octobre Paris ». Album salué par Thierry Séchan (frère ainé de Renaud) et par le chanteur Jean-Patrick Capdevielle.Je suis obsédé par la fuite du temps, la sensation que quoi qu'on fasse, quoi qu’on dise, « il n’en restera rien, tout fuit, rien ne revient ». «Adieu à l’aurore » c’est une chanson sur le temps qui passe et sur lequel on n’a pas prise. Ce single est celui dont je suis le plus fier, tant dans les images que dans le son et le sens, annonce le chanteur.Aujourd’hui une chanson n’existe que si elle est accompagnée d'un clip. L’image est aussi importante que le son. L’image c’est de la musique à écouter avec les yeux. Lucas Hauchard a su capter l’âme de la chanson et l’a fait superbement rejaillir à l’écran.Ma ville natale est aussi inspirante que Paris, les pavés, les ruelles, la bruine à l’aube.Depuis son premier album, il a sorti quatre singles : « Vivre vite (j’t’aime enfoiré) », « Comme une clope », « Été 89 »… Avec « Adieu à l’aurore » on mesure vite le chemin parcouru et on devine l'horizon prometteur.« Adieu à l’aurore » est disponible sur toutes les plateformes de streaming : https://smarturl.it/adieualaurore