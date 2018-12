Nommé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet de la Somme sur le départ

Le préfet du département a été nommé à la tête de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et prendra son poste de directeur général dès le 15 janvier 2019.Le préfet part plutôt satisfait. Il cite notamment en exemple la gestion des manifestations des Gilets jaunes et de la crise Whirlpool, et affirme qu'un de ces chevaux de bataille était de faire en sorte qu'Amiens conserve une stature importante malgré la perte de la préfecture de Région au profit de Lille.La décision a été prise lors du conseil des ministres ce mercredi 19 décembre, sur proposition de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Natif du Pas-de-Calais, Philippe de Mester était en poste dans la Somme depuis le 1er janvier 2016 . Énarque, le haut fonctionnaire avait auparavant été nommé responsable de l'OPAC du Rhône en 2009 puis directeur général des services du conseil régional de Rhône-Alpes en 2012.