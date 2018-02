Le préfet de la Somme ouvre 30 places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri

Le niveau 2 du plan "grand froid" est activé dans la Somme, il repose, en complément des 958 places d’hébergement d’urgence ouvertes à l’année et des 57 places d’hébergement supplémentaires déjà ouvertes sur :



- 30 places d’hébergement en hôtel ; si le nombre de places en structures devait s’avérer insuffisant, des places d’hôtel supplémentaires sont également disponibles pour faire face à cet épisode de grand froid.



- l’intensification des maraudes par la Croix-Rouge qui intervient en relais de celle de l’UDAUS, entre 3h20 et 7 h du matin.



L’orientation vers ces places d’hébergement est effectuée par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), géré par l’UDAUS, joignable par le numéro téléphonique d’urgence 115, ainsi que par des permanences physiques à Amiens, Abbeville, Friville- Escarbotin, Albert, Montdidier et Péronne.



Le dispositif d’hébergement permet de faire face aux besoins actuels. Une vigilance accrue est mise en place afin que chaque famille avec enfants se voit systématiquement proposer un hébergement, ainsi que toute personne seule, dès lors qu’elles acceptent de se mettre à l'abri.



Le Samu social assure déjà chaque nuit des maraudes pour apporter une première réponse aux personnes en situation de détresse sociale et le cas échéant les orienter vers une place d’hébergement ou vers la halte de nuit.



Les températures ressenties attendues pour cette nuit sont de -10° et de 1° dans la journée de samedi.



Dans la nuit de samedi à dimanche la température ressentie sera de -11° et de -4° dans la journée de dimanche.



Si vous rencontrez une personne à la rue, n'hésitez pas à appeler le numéro d'urgence 115. Elle pourra bénéficier d'une mise à l'abri, d'un repas chaud et d'un accompagnement social.