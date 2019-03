Premier match à Reims pour l'Amiens SC depuis sa montée historique en Ligue 1

"On s'attend à quelque chose de difficile"

C'était le 19 mai 2017 : la. Et c'est lors du match au Stade Auguste Delaune, en battant Reims sur un score de 1-2, que l'ASC avait décroché sa place au sein de la première division de football en France. Ce samedi 2 mars,pour le compte de la 27ème journée de championnat."J'ai dit de faire attention car note l'entraîneur d'Amiens, Christophe Pélissier . Bien sur que nous avons tous vécu un moment extraordinaire. Nous sommes quelques uns à avoir vécu ce moment et quand nous allons revoir le stade,. Mais deux ans sont passés et c'était une autre époque et ce sera un autre match."L'objectif est clair pour l'ASC :. Toujours 17e du championnat, les Amiénois sont proches de la "zone orange", la. Mais cette place, ils l'ont occupée il y a peu après trois défaites consécutives contre les plus grands clubs français du moment : Paris, Lille et Lyon Alors la victoire face à Reims serait salvatrice pour les Picards. Mais leurs adversaires sont toujours sur une belle série,et sortis victorieux de leur deux dernières rencontres face à Montpellier (2-4) et Rennes (2-0). "A nous de bloquer cette série et de notre côté, d'enclencher la nôtre.", a poursuivi Pélissier lors d'une conférence de presse ce vendredi.Côté effectif, avant la dernière séance,. Pour le groupe du Stade de Reims, on notera les retours de Marvin Martin et Mathieu Cafaro, mais il y aura également des absents :L'ancien Amiénois (dans la catégorie "jeunes") devenu Rouge et Blanc, Nolan Mbemba avoue volontiers que le match à venir peut être piégeux : "On s’attend à quelque chose de difficile,. On devra garder la même vigilance, rester concentrés et aussi patients je pense, quelle que soit la physionomie du match."Si on se penche sur les statistiques, elles sont plutôt encourageantes :à La Licorne. A ce jour, c'est le record de buts inscrits par l'ASC depuis qu'il évolue en Ligue 1, note le club . Vers un nouvel exploit ? Réponse ce samedi soir, à 20h.