Le premier Paris-Roubaix de Corentin Ermenault

C'est son premier "Enfer du Nord". Le jeune champion picard, Corentin Ermenault est un cycliste heureux ce matin au départ de Compiègne. Il s'est invité à la dernière minute chez les grands, puisqu'il se relève d'une opération à l'automne qui a ralenti sa préparation.Le jeune coureur professionnel ne se fait donc pas d'illusion. Il sait que cette course est exigeante. Son objectif est surtout de prendre du plaisir.A 22 ans, Corentin Ermenault a déjà un beau palmarès : champion de France et d'Europe de poursuite, médaillé de bronze aux derniers championnats du monde espoirs du contre-la-montre. Il vient de rejoindre l'équipe de Vital Concept. Une nouvelle recrue sur laquelle le directeur sportif mise beaucoup d'espoirs.Il faut dire que le jeune champion sait de qui tenir. Son père, Philippe, fut champion olympique de poursuite aux jeux d'Atlanta. Il est aujourd'hui son premier fan.Malheureusement pour cette première expérience dans la course mythique, Corentin Ermenault aura été victime d'une chute, d'une crevaison et d'une chaussure cassée. Il a dû arrêter la course à la tranchée d'Arenberg, loin des premiers et des caméras, mais heureux et avec l'envie d'y retourner.