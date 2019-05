Premier relais pour la vie au parc de la Hotoie à Amiens

Le cancer ce n’est pas seulement 8h par jour, c’est 24h par jour.

Le tour d'honneur des survivants, un message d'espoir

Le cancer en quelques chiffres

cancer, 1ère cause de mortalité en France

1 100 nouveaux cas de cancer par jour

400 000 nouveaux cas de cancer par an

Près de 60 % des cancers guéris

150 000 décès dûs au cancer par an en France

Courir de jour comme de nuit pendant 24 h pour la bonne cause, c'est l'objectif de ce premier relais pour la vie d'Amiens, organisé par la Ligue contre le cancer. Chaque tour, c'est de l'argent versé pour accompagner ou lutter contre le cancer. 950 personnes se sont relayées non stop en équipe.Parmi les participants, des malades ou anciens malades. À 33 ans, Caroline Colin aurait aimé courir mais marcher est déjà une victoire pour celle qui se dit "survivante"."Le tour d’honneur des survivants, c’était un véritable message d’espoir se réjouit Jean-Pierre Vienot, président de La Ligue contre le cancer de la Somme, pour montrer que le cancer n’est pas une fatalité et qu’on peut en guérir quand c’est pris tôt". Ainsi pour lui, ce premier relais de la vie permet de rappeler qu'. Si les femmes sont sensibles à Octobre rose, 1 personne sur 3 seulement réalise le dépistage du cancer colo-rectal, le plus fréquent dans les Hauts-de-France.Les enfants ne sont pas épargnés. 50 nouveaux cas se présentent chaque année au CHU d'Amiens. C'est pour eux et leurs parents que la course a été organisée. L'argent récolté servira à financer un espace pour les parents des enfants atteints d'un cancer.