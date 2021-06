Premier spectacle dans un Ehpad d'Amiens depuis un an : "On a besoin de rire, de dire des bêtises et d'en entendre"

Pour la première fois depuis plus d’un an, les résidents de l’EHPAD de la Neuville à Amiens ont pu assister à un spectacle. Celui de la comédienne picarde Françoise Desmaret. Une opération rendue possible grâce à la vaccination d'au moins 95% des résidents.

La vie normale reprend petit à petit son cours. Lundi 14 juin après-midi, Françoise Desmaret est remontée sur scène. Pour la première fois depuis plus d’un an, elle a pu refaire son spectacle en langue picarde. Devant un public qui ne demandait que ça : les résidents de l’EHPAD de la Neuville à Amiens.

"Je suis sans voix, concède-t-elle à demi mot. Ma dernière représentation, c'était le 25 septembre 2020. C'est génial de voir les gens, de parler de leur région. Il y a toujours quelqu'un qui a un mot, un sourire, et ça c'est merveilleux".

95% des résidents déjà vaccinés

"Plus de 95% de nos résidents sont vaccinés", affirme Valérie, en charge de l’animation de l’EHPAD de la Neuville. L’occasion d’enfin organiser ce spectacle de déconfinement. Une trentaine des 114 résidents ont répondu présent.

"Je suis ravie, je suis enchantée. C'est un plaisir et avec Françoise Desmaret, c'est toujours agréable et rigolo, s'amuse une résidente. On a besoin de ça, de rire, de dire des bêtises, d'en entendre. Et surtout de communiquer les uns les autres".

Malgré tout, l’EHPAD prend ses précautions. Le spectacle est organisé dans le grand parc de La Neuville. "On profite du beau temps pour les faire sortir un peu", se réjouit Valérie. Les résidents sont installés en respectant les règles sanitaires : port du masque obligatoire, un mètre de distance entre les chaises. Sans oublier de prendre des mesures face à la chaleur. "Nous avons installé des parasols, on les hydrate régulièrement", ajoute-t-elle.

"Le retour à la vie normale"

"Les résidents ont été enfermés pendant longtemps, regrette Stéphanie Dubronel, présidente de l’association. Là, c’est enfin le retour à la vie normale", s’exclame-t-elle à quelques minutes du début de l'évènement. "C’est un spectacle en picard, avec beaucoup d’interactions avec le public", détaille-t-elle.

"Ça nous permet de retrouver une dynamique sociale, une dynamique de groupe qu’on avait perdu avec la crise sanitaire", reconnait Guillaume Delalieu directeur de l’EHPAD de la Neuville.

Un spectacle organisé par l'assocation Restons jeunes qui promeut l’animation et les occupations des personnes âgées placées en EHPAD. Et entièrement financé par le Lions Club Amiens Somme, à l’initiative de Christian Leroy. "On est très heureux de pouvoir participer à cette opération, assure-t-il. Le but du club c’est de faire des opérations caritatives. On avait prévu de faire ça en visio, mais c’était compliqué d’équiper tous les résidents. Alors on a un peu attendu et on a pu organiser ce spectacle dans le jardin !".

Pendant une heure, au grand air, les résidents de La Neuville ont retrouvé un début de vie normale. Certains ont même invité leur famille. L'après-midi s'est terminée par un goûter dans le parc.