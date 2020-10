Premier succès à l'extérieur pour l'Amiens SC face à Sochaux : "c'était une fin de match un peu folle"

Une deuxième victoire consécutive

Elle était la seule équipe invaincue à domicile. L'Amiens SC a fait chuter Sochaux lundi 26 octobre au stade Bonal. Une victoire bienvenue pour les Amiénois en difficulté depuis ce début de ce championnat.Pourtant la tâche ne fut pas aisée. Durant la première période, les Amiénois manquent d'efficacité. "On a fait une bonne première mi-temps dans l'aspect tactique et intensité, confie l'entraîneur d'Amiens Oswald Tanchot. Sochaux c'est quasiment ce qu'il se fait de mieux cette saison et on a su rivaliser avec eux et les empêcher de mettre leur jeu en place. Après il nous a manqué un peu de justesse dans l'aspect technique pour aller encore un peu plus loin dans nos intentions offensives."Cette première période a notamment été marquée par une action litigieuse à la 13e minute. Un penalty est sifflé en faveur d'Amiens pour une main sochalienne dans la surface, mais la frappe de Stiven Mendoza est stoppée par le gardien de Sochaux.Alors que les deux équipes se neutralisaient à la fin du temps réglementaire, les Amiénois obtiennent un nouveau penalty après une faute sur Mickaël Alponse d'Abdallah Ndour, expulsé dans la foulée pour un deuxième carton jaune. Mendoza sorti, c'est Amadou Ciss qui s'est chargé de le transformer (90+2).À 11 contre 10, les Picards parviennent à doubler la mise grâce à un but de l'entrant Cheick Timité. "Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion sur le terrain, c'est vrai que c'était une fin de match un peu folle quand même", a confié le joueur amiénois en fin de rencontre.Cette victoire vient récompenser le coaching d'Oswald Tanchot, successeur de Luka Elsner, qui décroche sa deuxième victoire consécutive avec Amiens après celle contre Grenoble. "Sincèrement on est venu ici avec beaucoup de respect et beaucoup de concentration, on savait qu'on allait passer un test, ce soir on l'a réussi et on doit maintenant être dans la régularité et se servir de ce succès à l'extérieur", a déclaré l'entraîneur de l'ASC.Grâce à cette victoire, l'Amiens SC remonte de la 16e à la 12e place. Prochain match, le 2 novembre à domicile face à Toulouse.