Le premier trampoline park d'Amiens ouvre ce week-end !

Infos pratiques You Jump Trampoline Park, 55 Rue Sully, 80000 Amiens. Horaires normaux

Lundi : 15h45 - 21h0

Mardi : 15h45 - 21h00

Mercredi : 9h45 - 21h00

Jeudi : 15h45 - 21h0

Vendredi : 15h45 - 22h0

Samedi : 9h45 - 22h00

Dimanche : 9h45 - 21h00 Horaires vacances scolaires

Lundi : 09h45 - 21h00

Mardi : 09h45 - 21h00

Mercredi : 09h45 - 21h00

Jeudi : 09h45 - 21h00

Vendredi : 09h45 - 22h00

Samedi : 09h45 - 22h00

Dimanche : 09h45 - 21h00 Jours fériés : 9h45 - 21h00 Réservation conseillée mais non obligatoire sur le site du trampoline park.

C'est le grand jour ! Dès ce samedi, vous pouvez profiter des, des dizaines de trampolines et d'activités proposées par le nouveau parc You Jump à Amiens. Situé à la ZAC Montières, c'estqui ouvre ce week-end et les visiteurs s'annoncent nombreux !Tous les créneaux horaires sont déjà réservés pour samedi, à en croire le site du parc , maisalors mieux vaut se dépêcher. Au programme des activités :où il faut éviter les deux bras tournants en sautant sur son trampoline,, du basket sur ressorts,... Bref, pas de quoi s'ennuyer !Le parc est accessible pour, sauf pour les sessions "mini-kids" qui accueillent, de 10h à 14h les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires. Pour profiter du parc, vous pouvez opter pour: un court brief par un coach puis(8 euros par heure supplémentaire). Sinon, le carnet 10 entrées est à 99 euros.Des, les solaires et les centres de loisirs sont également organisées. Et pour les plus sportifs, vous pouvez intégrer les cours collectifs qui proposent(tarifs non communiqués).