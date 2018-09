Le prix du fioul flambe

Hausse du prix du fioul

Si vous devez commander votre fioul domestique, attendez-vous à une augmentation de son prix. 920 euros les 1 000 litres entre 25 et 30 % d'augmentation sur une année, et ce n'est pas fini. Les clients divisent la quantité et étalent le paiement de leur facture sur plusieurs mois.Autres solutions, pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur facture d'énergie, les achats groupés au niveau d'une commune ou d'une rue. l’UFC-Que Choisir, propose également des achats groupés sur son site.