Procès de Willy Bardon pour le viol et le meurtre d'Elodie Kulik : le déroulé de la dernière semaine

Encore six jours d'audience. Six jours pendant lesquels témoins, experts et enquêteurs vont se succéder à la barre de la cour d'assises de la Somme dans le cadre du procès de Willy Bardon.Willy Bardon, accusé d' enlèvement et séquestration, viol en réunion et homicide volontaire aggravé sur la personne d'Elodie Kulik . Il est seul rescapé parmi les suspects.Selon le déroulé des audiences de la deuxième semaine de son procès à Amiens, il doit être interrogé mercredi 4 décembre. Les plaidoiries et les réquisitions sont prévues le jeudi 5 décembre.Le lendemain, vendredi 6 décembre, après avoir écouté l'accusé, les jurés se retireront pour délibérer et rendre leur verdict.Willy Bardon encourt la réclusion criminelle à perpétuité.