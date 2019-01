Procter & Gamble va investir 50 millions d'euros dans son usine d'Amiens

Développement durable

Le sommet "Choose France", c'est l'opération séduction d'Emmanuel Macron. Il réunissait ce lundi à Versailles, 150 chefs d'entreprise étrangers pour vanter l'attractivité économique de la France, recueillir plusieurs centaines de millions d'euros en promesses d'investissements et également rassurer les milieux d'affaires en pleine crise des "gilets jaunes".Parmi ces grands patrons, David Taylor, le patron du groupe américain Procter & Gamble, dont le siège social se trouve à Cincinnati, aux États-Unis. Celui-ci vient d'annoncer un. Cette somme servira à créer uneL'usine d'Amiens est le deuxième site mondial de production de détergents du groupe après celui de Lima aux États-Unis, en ce qui concerne les détergents.Installé depuis 1963, l'usine est passée de la fabrication de pains de savons à la lessive en poudre puis aux liquides. Elle a été sauvée grâce au succès de la lessive liquide et des unidoses 3 en 1.En 2015, l'usine a mis en place une installation unique au monde : 4 compresseurs fournissent l'air comprimé pour toutes ses machines. Cela lui a permis de baisser sa facture énergétique et de pérenniser les emplois.