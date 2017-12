On a aussi les étrennes

Produits défectueux, doublons... après Noël, les magasins de jouets jouent les prolongations

Tony Avanzini, directeur d'un magasin de jouet - France 3 Picardie - Reportage de Gontran GIraudeau et Didir Bert. Montage de Fabien Desgardins.

Passé Noël, on pourrait croire que les magasins de jouets peuvent s'offrent enfin un moment de répit. Pourtant, ce mardi matin, dans une enseigne de jouets d'Amiens, les allées ne désemplissaient pas.La raison n°1, malheureusement,. "Si c'est un problème qu'on ne peut pas régler, le plus souvent on prend contact avec le fournisseur" explique Tony Avanzini, le directeur du magasin, ou si le client le veut, "on effectue un avoir qui est valable dans le magasin, pour acheter un autre cadeau."Mais il y a aussi les jouets offerts en double, ou ceux que les parents séparés achètent une fois venue leur semaine de garde. "On a aussi les étrennes. Papy et mamie donnent souvent une petite enveloppe et les enfants viennent acheter après Noël leurs cadeaux." poursuit Tony Avanzini.Au lendemain de Noël, l'équipe est donc complète et contrairement aux confiseurs, elle restera sur le pied de guerre jusqu'au prochain réveillon.