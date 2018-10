Le projet d'usine d'enrobé de Longueau près d'Amiens abandonné

Le projet avait provoqué une grande mobilisation chez les riverains : à Longueau dans la Somme, la possible installation d'une usine de production d'enrobés pour la chaussée n'était pas la bienvenue. Une enquête publique avait été menée cet été jusqu'au 22 août.Un collectif de riverains, Non à l'usine de bitume à Longueau , avait rapidement vu le jour. Et une pétition en ligne avait recueilli plus de 1.700 signatures.Lundi, le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable. Face à cette décision, Eurovia, l'entreprise à l'origine de ce projet, a décidé de l'abandonner. Dans un communiqué, l'entreprise explique avoir décidé "de retirer ce projet pour trouver un autre site sur le secteur de la Métropole d’Amiens en collaboration avec les élus et la Préfecture de la Somme".Elle déplore également qu'elle n'ait pas pu en faire la présentation devant le conseil municipal pour répondre aux inquiétudes formulées par les habitants."La raison a fini par l'emporter, se réjouit Frédéric Fauvet du collectif Non à l'usine de bitume à Longueau. La mobilisation riveraine a payée. Et la décision d'Eurovia de chercher un autre site montre que s'installer à Longueau n'était pas opportun. Ca prouve qu'il y a d'autres opportunités. Et puis, ce site de Longueau, les anciens entrepôts SNCF, est à moitié en friche. Ca va peut-être permettre de faire naître d'autres idées de réhabilitation. Le projet d'Eurovia a prouvé que le lieu a un beau potentiel"Le rassemblement de samedi 20 octobre sur la place Louis Prot à Longueau à partir de 13h30 est maintenu, "pour fêter la victoire".