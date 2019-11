Quand “l’affaire Kulik” devient le procès Bardon

Mercredi 20 novembre - procès Bardon Jour J - 1



Faire émerger la vérité



Un père qui n'abandonne jamais



Un face à face tragique

Dix-sept ans, dix mois et huit jours. C’est le temps qui s’est écoulé depuis que le corps sans vie, à demi calciné, d’Elodie Kulik a été découvert dans une décharge à Tertry dans la Somme.6521 jours d’investigation, d’une enquête de flagrance suivie d’une instruction judiciaire, de recherche de la vérité, d’espoirs et de déceptions. 6521 jours de douleur pour les proches d’Elodie, en particulier pour son père Jacky.Et finalement, demain, "l’affaire Kulik" deviendra le procès Bardon.L’une comme l’autre ne sont pour beaucoup, moi y compris, que des photos. Celles tout en lumière et beauté d’une jeune femme de 24 ans fournies par la famille et celle mal photocopiée qui donne à Willy Bardon des faux airs de braqueur à l’ancienne.Mais pendant les quinze prochains jours, ils seront enfin plus que cela. Bardon surtout. Le prévenu devrait apparaître comme ce qu’il est, un être humain dans toute sa banalité avec ses qualités et ses défauts.Pendant les quinze prochains jours, la cour d’Assises de la Somme, les avocats de la partie civile et de la défense, les témoins, les experts vont tenter de faire émerger la réalité d’un crime atroce et nous permettre de savoir, on l’espère, qui a tué Elodie et pourquoi.Comme dans tout procès criminel, chaque journée apportera son lot de précisions et de vérités. Mais il y aura des audiences plus attendues, plus fortes en émotion que les autres.Je pense notamment au mercredi 27 novembre, quand sera diffusé l’appel au secours d’Elodie aux pompiers. Vingt-six secondes, dont deux accuseraient Willy Bardon. Un enregistrement « difficilement soutenable » révélait la semaine dernière Jacky Kulik dans une interview à France 3 Picardie. Jacky Kulik qui captera aussi une grande partie de l’attention des médias et du public. Presque autant que le portrait de sa fille, cet homme incarne "l’affaire Kulik". Lui qui a fait de la condamnation du coupable la mission de sa vie. Sans jamais abandonner. Alors même que les dix premières années n’apportaient que peu d’avancées. Alors même qu’au drame du meurtre d’Elodie s’est ajoutée la tentative de suicide, suivie d’un long coma et finalement de la mort de son épouse. Organisant un hommage annuel, répondant aux sollicitations médiatiques, enquêtant de son côté en marge du travail des gendarmes. Sans jamais abandonner.Le temps lui a donné raison. En janvier 2012, comme tous les journalistes baignant dans l’actualité régionale, j’apprends incrédule que le violeur d’Elodie a été identifié grâce à une technique inédite en France, les analyses ADN "par parentèle" . Pourtant il ne répondra jamais de son acte, il n’y aura pas de procès Grégory Wiart. L’homme est décédé le 1er novembre 2003 dans un accident de voiture.Dès lors, l’enquête de flagrance entamée le 11 janvier 2002 laisse la place à une information judiciaire pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime (viol).Après de nouvelles investigations et sept gardes à vue, c’est donc Willy Bardon qui est mis en examen. Ce plombier de formation, ancien fusiller marin, ancien propriétaire d’un bar à Fieulaine dans l’Aisne, vit de petits boulots au noir et du salaire de coiffeuse de sa compagne. Il partageait avec Grégory Wiart une passion pour le 4x4 que les deux hommes pratiquaient dans le même club.Bardon a passé quinze mois en détention provisoire, puis deux ans sous bracelet électronique. Il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.Demain, il comparaîtra libre. Demain, il fera face à Jacky Kulik qu’il n’avait pas "osé" regarder lors d’une reconstitution des faits. Osera-t-il cette fois ?