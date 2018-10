Quand Charles Aznavour tournait à l'hôpital Pinel d'Amiens

C'est un film tiré du roman éponyme d'Hervé Bazin édité en 1949. Le thème central en est la folie d'Arthur Gérane, le personnage principal. On doit l'adaptation de ce livre à Jean-Pierre Mocki et à Georges Franju qui réalisera le film. La tête contre les murs sort sur les écrans français en 1959 mais le tournage a lieu l'année précédente.A l'affiche, Pierre Brasseur, Paul Meurisse, Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée et Charles Aznavour. Et c'est à l'hôpital Philippe Pinel d'Amiens que plusieurs scènes avec Charles Aznavour ont été tournées.Le film recevra le Grand prix de l'Académie du cinéma en 1960.Une actualité qui en percute une autre : les employés de l'établissement sont en grève depuis plus de 3 mois. Ils doivent rencontrer leur direction ce mardi 2 octobre.En plus de 70 ans de carrière, il avait vendu 180 millions de disques et joué dans une cinquantaine de films. En 2009, il avait prêté sa voix si caractéristique à l'un des personnages principaux du film d'animation de Disney/Pixar Là-Haut.