Quatre jeunes Amiénois ramasseurs de balles à Roland-Garros : "j'ai vu Serena Williams s'entraîner"

Ils ont entre 14 et 15 ans et vivent un rêve. Participer à Roland Garros. Nina, Alexandre, Paul et Samuel sont ramasseurs de balles. Les quatre joueurs de tennis sont licenciés à l'Amiens Athlétic Club, le club des Hauts-de-France le plus reprensenté sur le tournoi de tennis du Grand Chelem.

Chaque année, en moyenne quatre joueurs de tennis de l'Amiens Athlétic Club (AAC) participent au tournoi de Roland Garros comme ramasseurs de balles. Une expérience extraordinaire.

Nina Laure est rentrée mercredi après 16 jours sur les terrains de la terre battue parisienne : "Tout était bien. J'ai vu Serena Williams s'entraîner. Et pour mon premier match dans le tournoi, j'ai ramassé les balles d'Enzo Couacaud dans son match contre Egor Gerasimov le 30 mai. L'ambiance était géniale. Il y avait beaucoup de monde et les gens encourageaient énormément le français".

Nina a 14 ans. Sa maman l'a inscrite à des cours de tennis quand elle avait 6 ans. Elle a accroché et aujourd'hui elle joue deux à trois fois par semaine avec ses amies du club qui sont aussi dans sa classe. Elle passe en 3eme au collége Sagebien d'Amiens, à la rentrée 2022. Le tennis reste pour elle un loisir.

Une école de la vie

Leur professeur de tennis à l'AAC, Marine Ares, a assuré leur formation : "J'ai intégré le service ramasseur de balles de la Fédération Française de Tennis en 2010 pour former les jeunes. Il faut s'occuper de 280 ramasseurs de balles de Roland Garros et ceux des autres événements. C'est un plaisir de transmettre une passion, de faire vivre à mes élèves un événement international de l'intérieur. Cela ne s'oublie pas".

Le tennis et la vie en club est une école de vie explique Karla Mraz-Fourcroy, la directrice du AAC : "Chaque année des jeunes du club sont sélectionnés pour participer au tournoi de Roland Garros. C'est une manière d'impliquer un peu plus les jeunes dans la vie de notre club et de leur transmettre des valeurs. Être dans un club ce n'est pas juste apprendre un revers ou un coup droit, c'est aussi acquérir les valeurs du travail en équipe, de combativité, de gestion du stress. C'est l'apprentissage de la vie".

Comment devenir ramasseurs de balles ?

- être licencié à la Fédération Française de Tennis et avoir entre 12 et 16 ans.

- participer à la journée de sélection avec ses tests d'endurance et d'adresse. Sur les 5000 candidats, 280 seront sélectionnés pour Roland Garros.

- les sélectionnés sont ensuite formés durant une semaine en avril.

Quelles sont les qualités d'un ramasseur de balles ?

Pour Marine Ares, professeur de tennis à l'AAC, "il faut être compétiteur et bien connaître le tennis. Être rapide et agile. Avoir une vivacité de déplacement et d'esprit. Ne pas attendre dans sa prise de décision, être vif".