Quelle sera la ville choisie par le Bon Coin pour implanter son centre d'appel ?

Le bon coin pourrait choisir Amiens ou Compiègne pour son centre d'appel

À l'automne, Le Bon Coin devrait annoncer la ville sélectionnée pour implanter un centre d'appel, qui pourrait compter à terme plus de 50 postes. Il sera dédié aux offres d'emploi, publiées sur le site de petites annonces. Deux villes picardes, proches de Paris et qui sont réputées pour leur savoir-faire en centre d'appel : Amiens et Compiègne, intéressent le site web. Les discussions ont d'ailleurs commencé. Le Bon Coin va tenir compte des propositions faites par les deux villes pour faciliter son implantation en Picardie.