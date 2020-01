Quelles formations ? Une visite s'impose au Forum du lycéen à l'étudiant ouvert du jeudi 16 au samedi 18 janvier

7 pôles

Formations

Orientation

Vie de l'étudiant.e

Emploi-Formation-Alternance

Europe et International

"Le Quart d'heure métiers" (rencontres avec des professionnels)

Innovation et recherche.

Rencontres avec des professionnels

Ateliers et conférences

Cette année, le Forum du lycéen à l'étudiant à Amiens, fête ses 32 ans. 28 000 visiteurs et 285 exposants sont attendus.À l'initiative du Rectorat de l'académie d'Amiens et du Conseil régional Hauts-de-France, ce rendez-vous annuel s'adresse à tous les jeunes, même hors académie, qui veulent préparer leur avenir.À quelques jours de l'ouverture de la saisie des voeux sur Parcoursup (service accessible à partir du 22 janvier), ils pourront en une seule visite, récolter tous les renseignements concernant les formations et les diplômes proposés dans la région.Pour mieux s'y retrouver, le forum s'articule en 7 espaces :Pour exemple, dans l'espace ONISEP , les lycéens peuvent obtenir un entretien personnalisé pour une pré-inscription dans l'enseignement supérieur (PARCOURSUP)., des professionnels répondront à toutes les questions.Parmi eux : journaliste, chargé de communication, chef de projet industriel, technicien bureau d'études, responsable commercial, ingénieur, infirmier, éducateur, assistant(e) social(e), juriste, bâtonnier, psychologue ...Des questions sur les études à l'étranger ? Des mini conférences sont organisées avec des conseillers de 21 pays de l'Union Européenne et de l'International : Bulgarie, Belgique, Suède, Italie, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Canada, Québec, Chine, Australie…Pour toute autre demande d'information, voici le programme complet :