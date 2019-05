Qui sont ces jeunes en sweat à capuche qui envahissent les rues d'Amiens ?

Une revisite de "Bodies in Urban Spaces"

Cela peut paraître étrange, et beau à la fois ! En tout cas, ces élèves en sweat-shirts colorés ne risquaient pas de passer inaperçus mardi dernier dans les rues d'Amiens.Dans le cadre de leur projet "sur les pas de Willi Dorner", les élèves du bac cirque du lycée La Hotoire, de la section cirque du collège Edouard Lucas et ceux de l'Association Sportive du collège Rosa Parks ont enchaîné les performances les plus farfelues.La tête à l'envers sur les marches de la place Gambetta, recroquevillés à plusieurs sur un poteau ou sur le bord d'une fenêtre, ou même carrément nichés entre les colonnes de l'Hôtel de Ville. Les lycéens et collégiens, ne manquent pas de talent pour effectuer les figures les plus acrobatiques.Lorsque l'on est connaisseur, le projet fait évidemment écho aux prestations du chorégraphe autrichien Willi Dorner. Sa performance "Bodies in Urban Spaces" s'apparente à un parcours où des danseurs, aux sweats à capuches colorés (eux aussi), s'immobilisent un instant dans des endroits et dans des positions les plus incongrues qu'il soit, de manière à ce que les corps s'imbriquent parfaitement avec l'aménagement urbain.Si le déplacement ne vous fait pas peur la compagnie de Willi Dorner se produira à Havovre le 12 mai.Bien plus près, les lycéens et collégiens remettront le couvert, cette fois dans le cadre du festival d'art d'espace public "La rue est à Amiens" le 15 juin prochain.Les "sculptures vivantes" seront photographiées et pourront être exposées lors d'une exposition photo en septembre 2019 dans le cadre d’Amiens for youth 2020.