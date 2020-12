Pour réconforter les enfants hospitalisés à Noël, les soignants du CHU d'Amiens se mettent en scène en vidéo

L'équipe du service d'onco-hémato-immunologie pédiatrique du CHU Amiens a réalisé une vidéo pour Noël mélangeant danse, musique, spectacle et recette de cuisine. Un moment de réconfort et joie pour les enfants hospitalisés qui ne peuvent pas passer les fêtes en famille.

C'est une tradition au CHU d'Amiens. Lors des fêtes de Noël, le personnel soignant organise des animations pour les patients. Mais cette année, à cause de la crise sanitaire, certains spectacles collectifs n'ont pas pu se tenir.



Protocole sanitaire oblige, dans tous les services, il a fallu se montrer inventifs. C'est ainsi que l'équipe de l'unité d'onco-hémato-immunologie pédiatrique du CHU d'Amiens a décidé de réaliser une vidéo destinée aux enfants hospitalisés. Durant 30 minutes, infirmiers, aide-soignants, médecins se mettent en scène lors de courtes séquences. Un atelier origami, un spectacle de marionnettes, des danses, de la musique et même une recette de sablés de Noël, tout y est !

"On avait déjà eu l'idée il y a quelque temps de faire un spectacle vivant, donc on s'est dit : est-ce que l'on ne ferait pas de petits scénarios ? On sait que nos enfants sont très tournés vers les écrans donc le format vidéo nous paraissait évident, explique Charline Cathrina, cadre de santé du service onco-hémato-immunologie pédiatrique. Durant un mois, le personnel s'est beaucoup investi, chacun a fait sa vidéo sur son temps de repos. Parfois c'était chez eux, dès qu'ils avaient un peu de temps."

"Le personnel a essayé de compenser le manque de spectacles et de visites"

Dans ce service, les enfants hospitalisés souffrent de pathologies lourdes qui nécessitent des hospitalisations longues. "Cette année, avec le protocole sanitaire, on a sanctuarisé le secteur. Un seul parent peut rendre visite à l'enfant, même durant les fêtes de Noël", indique Charline Cathrina. Dans ce contexte, les soignants ont donc tenu à répondre présent. "On s'est dit qu'il fallait absolument que l'on apporte de la joie. Qu'il fallait accompagner les enfants et les parents dans cette situation. Pour les enfants, qui côtoient les soignants tous les jours, c'est aussi l'occasion de voir différemment les blouses blanches", poursuit-elle.



La vidéo, destinée au départ uniquement au service, est finalement retransmise depuis vendredi 18 décembre sur les télés de l'hôpital, mais aussi sur Youtube. "Au vu de l'investissement, on s'est dit que ce serait bien de partager la vidéo avec le plus grand nombre. Dans tous les secteurs, le personnel a essayé de compenser le manque de spectacles et de visites. Il n'y a pas un service où il n'a pas redoublé d'ingéniosité, particulièrement cette année", confie Virgine Rigolle, chargée de communication au CHU d'Amiens.

En pédiatrie, le Père Noël a même pris un peu d'avance, les cadeaux ont déjà été déposés. Les enfants auront la joie de pouvoir les ouvrir le 25 décembre.