Réderie d'Amiens : le point sur les conditions de circulation et de stationnement ce dimanche

Elle s’étend chaque année sur plus de 15 kilomètres de trottoirs et attire près de 80 000 visiteurs. La grande réderie de printemps revient ce dimanche 14 avril dans la capitale picarde, où plus de 2000 exposants sont attendus.Dès 4h du matin, les premiers visiteurs feront leur entrée dans les trentaines de rues qui accueillent la braderie. Pour des questions d’organisation et de sécurité, le centre-ville sera en partie fermé à la circulation et au stationnement.Ainsi dès 18h ce samedi, il sera interdit de circuler et de stationner au niveau du boulevard Faidherbe (dans la contre-allée côté impair du boulevard, entre la rue Jean Catelas et la rue Maurice Thédié). Le reste du périmètre sécurisé sera fermé à partir de 20h. Il est quadrillé par le boulevard du port d’Aval à l’ouest, la place Vogel au nord, la gare SNCF à l’est et la rue de la 2ème D.B au sud.Dans ce périmètre qui concerne une grande partie du centre-ville, seuls les participants de la réderie porteurs d’un macaron pourront circuler et s’installer. L’installation des emplacements sera possible de 2h à 7h dimanche, heure à laquelle tous les véhicules devront avoir été déplacés hors périmètre. Les exposants pourront commencer à remballer leur marchandise à partir de 17h.15 entrées seront sécurisées pour empêcher les automobilistes de circuler en ville. Des blocs de béton ont déjà été positionnés aux entrées stratégiques. Vingt agents de sécurité ont été embauchés par les associations de commerçants qui organisent la Réderie. Des patrouilles de police et de Sentinelle seront également présentes pour assurer la sécurité de l’évènement.