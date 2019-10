Réderie d'automne à Amiens : comment s'y rendre ?

[AMETIS LAISSE PLACE AUX EXPOSANTS 🤙]

C'est la Grande Réderie d'Automne ! 🍂Venez déambuler dans les 51 rues du centre-ville réservées pour l'évènement. Le réseau Ametis est repensé pour vous déposer au plus près de la réderie !#Onyvaenbus

La réderie d'automne en chiffres

La réderie d'automne en chiffres 15 kilomètres de stands

Plus de 50 rues du centre-ville dédiées à la réderie

2000 exposants dont 500 brocanteurs professionnels

Plus de 80 000 visiteurs

Malgré la pluie, les chineurs se sont levés tôt ! Ce dimanche à Amiens c'est le jour de la grande réderie d'automne. Cette année encore 80 000 personnes sont attendues.Les stands ont été installés, pour certains, dès samedi soir. Le centre-ville est entièrement fermé à la circulation.Pour s'y rendre, il faut donc prendre ses précautions. Un parking gratuit de 150 places est ouvert au parc de la Hotoie.Pour ceux qui souhaiteraient se garer plus près du centre-ville, 4 parkings sont ouverts : Perret (6h45-1h30), Amiens 2 (24h/24), Saint Leu / Cathédrale (9h-19h) et Jacobins (9h–19h).Les parkings Halles du Beffroi, Trois-Cailloux et de l’Hôtel de Ville seront eux fermés.Autre solution pour éviter de chercher une place durant des heures : le bus. Le réseau Ametis a prévu un itinéraire spécial tout au long de la journée.