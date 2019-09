La réderie d'automne en chiffres 15 kilomètres de stands

Plus de 50 rues du centre-ville dédiées à la réderie

2000 exposants dont 500 brocanteurs professionnels

Plus de 80 000 visiteurs

Un vieux meuble qui encombre votre salon ? Un tableau que vous n’aimez plus ? Le 6 octobre, vous aurez peut-être l’occasion de vous débarrasser de ces objets tout en faisant le bonheur d’autrui. La grande réderie d’Amiens revient avec ses 2000 exposants amateurs et professionnels.Si vous souhaitez faire partie du lot, vous pouvez encore réserver un stand jusqu’au samedi 5 octobre au chalet de l’ACQH situé au pied du beffroi d’Amiens (lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h).