Près de trois fois moins cher

La liste de courses

Lot de stylos et de bâtons de colle - 3,50€

Cahier grand carreaux - 0,80€

Porte-document et ses pochettes plastifiées - 2,50€

Classeur, feuilles volantes et crayons de couleur - 3€

Lot de quatre surligneurs - 0,10€

Règle, taille-crayon, crayon de bois, ciseaux et gomme - 1€

À la réderie Saint-Pierre d'Amiens, on trouve tout pour la rentrée !

Reportage : Marie Sicaud et Jean-Louis Croci. Montage : Fabien Desgardins. - France 3 Hauts-de-France

Dimanche 25 août, 300 exposants tenaient leurs stands à la réderie Saint-Pierre à Amiens. Le choix est large, alors pourquoi pas y trouver ses fournitures de rentrée ? Rien de neuf pour l'écolier, mais ce matériel de seconde main peut faire réaliser aux parents de petites économies.Munis d'une liste de fournitures pour une entrée en classe de CE2, nos reporters ont aprenté la réderie ce dimanche matin. À peine quelques pas, et on trouve très rapidement des lots de stylos et de colle, à 3,50€ le lot. Un peu plus loin, on repère le cahier idéal, affiché à 0,80€ mais que l'on négocie 50 centimes.En poursuivant leur chemin, nos journalistes tombent sur un stand tenu par un Amiénois qui propose du matériel scolaire vierge. "Ce sont les affaires ma fille, ses fournitures de collège et lycée que l'on a accumulé au fil du temps," confie-t-il. On repart de là avec un porte-document et des pochettes plastifiées. Plus loin, on déniche une équerre pour 20 centimes, puis des feuilles, des crayons de couleur et un classeur pour 3 euros. S'ajoute au panier un lot de surligneurs pour 10 centimes et une règle, un crayon de bois, un taille-crayon.Bilan de la matinée : une belle balade sous le soleil et 10,90 euros dépensés contre environ 30 euros pour les mêmes articles achetés dans grande surface.10,90 €