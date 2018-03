Réforme du RSI : Gérald Darmanin et Agnès Buzyn à Amiens ce lundi

Avec @agnesbuzyn avons fait voter en 2017 la fin du #RSI. Nous serons aujourd'hui à Amiens pour installer le Comité de pilotage chargé de mettre en oeuvre le nouveau régime de protection sociale des #TravailleursIndépendants. Nous irons ensuite à Glisy pour en parler avec eux ! — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 19 mars 2018

C'est une visite ministérielle qui risque de créer des remous à Amiens.etsont attendus ce lundi, à Glisy à l'ancien siège du RSI, allée du Nautilus.Le ministre de l'Action et des Comptes publics doit mettre en place le comité de pilotage qui mènera la réforme du régime social des indépendants . Il devrait être accompagné d'une délégation composée des directeurs généraux des caisses nationales du régime général et des directeurs des organismes locaux de Picardie.Cette réforme, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, devrait supprimer les régimes spéciaux, issus de la fusion de trois entités en 2006 : la caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, de l'assurance vieillesse des artisans et de l'organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce.Mise en place depuis le 1er janvier 2018, cette réforme devrait être réalisée pendant une phase transitoire de deux ans et devrait rattacher l'ex-RSI, plombé par de nombreux dysfonctionnements au régime général.Le CGT 80 a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait présente à cette visite et qu'elle réservait "un accueil digne de ce nom" aux deux ministres.